موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث عبر منصة شاهد

يعرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" على منصة شاهد و يترقب عشاق الكوميديا عودة المسلسل المصري الشهير "موضوع عائلي" بجزئه الثالث، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والثاني على منصة "شاهد".

هل تنتظر موعد عرض مسلسل موضوع عائلي..؟ هذا هو الموعد

حيث استطاع العمل أن يحصد إشادة واسعة من الجمهور والنقاد مما دفع الجميع للمطالبة بجزء جديد لاستكمال هذه القصة العائلية الخفيفة التي لاقت صدى واسعًا وأعلنت منصة "شاهد" رسميًا موعد عرض الجزء الثالث من "موضوع عائلي"، حيث أكدت أن المسلسل سيكون متاحًا على منصتها بدءًا من يوم 26 ديسمبر الجاري وقد جاء هذا الإعلان من خلال بوستر ترويجي نشرته المنصة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ضمن استعراض للأعمال الدرامية المنتظرة خلال شهر ديسمبر.

مسلسل موضوع عائلي

موضوع عائلي يضم نخبة مميزة من النجوم في الموسم الثالث

و يجدر بالذكر أن المسلسل سيُعرض حصريًا على منصة "شاهد" وسيكون متاحًا للمشتركين فقط أما بالنسبة للجمهور الذي يفضل متابعة العمل على شاشات التلفزيون فمن المتوقع أن يُعرض المسلسل على قناة "MBC" بعد أسابيع قليلة من إطلاقه على المنصة الرقمية ويتكون طاقم العمل في الجزء الثالث من "موضوع عائلي" بمشاركة نخبة من النجوم الذين أضفوا على العمل طابعًا مميزًا حيث يقود البطولة:

النجم ماجد الكدواني المعروف بموهبته الكبيرة وأدائه الكوميدي الراقي.

كما يشاركه التمثيل كل من محمد رضوان، وسماء إبراهيم، وطه الدسوقي، ورنا رئيس، ورانيا يوسف، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين المميزين ويكون المسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي الذي ساهم في تقديم عمل يجمع بين الكوميديا والدراما العائلية بطريقة سلسة وممتعة.

الجميع في إنتظار الموسم الثالث من موضوع عائلي

كما تزداد حماسة الجمهور لمعرفة التطورات الجديدة التي سيحملها الجزء الثالث خاصة بعد أن أصبحت شخصية "إبراهيم" وأسرته قريبة من قلوب المشاهدين ويُتوقع أن يحقق هذا الجزء نجاحًا كبيرًا، في ظل الشعبية الواسعة التي حققتها المواسم السابقة.