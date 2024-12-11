لهذا السبب.. إصابة فتاة على يد والدها في المنيا

أصيبت فتاة على يد والدها طعنا باله حادة " سكين" في أحد مراكز المنيا، تم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن أقدم اب على طعن نجلتة بسبب خلافات أسرية في احدي مراكز محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "ر" 16 عام على يد والدها بعدما طعنها عدة طعنات باستخدام اله حادة " سكين" بسبب خلافات أسرية.



تم نقل المصابة إلى مستشفي المنيا لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الاب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله