واشنطن تمنح كييف قرضا بقيمة 20 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة

عربي ودولي
البيت الأبيض - أرشيفية
البيت الأبيض - أرشيفية

أعلنت الخزانة الأمريكية منح قرض لأوكرانيا بقيمة 20 مليار دولار كجزء من حزمة مجموعة دول السبع المقررة بقيمة 50 مليار دولار مشيرة إلى أن سداده سيتم من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن تخصيص 20 مليار دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا، ضمن اتفاق مجموعة السبع لتقديم قروض طارئة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار دولار، بهدف تسريع تدفق العائدات".

وأشارت الوزارة إلى أن "القرض سيتم سداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة".

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن الأموال المذكورة "ستُحوَّل إلى كييف عبر صندوق وسيط تابع للبنك الدولي يهدف إلى دعم تمويل أوكرانيا".

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة السبع التوصل إلى توافق بشأن آلية تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار إلى أوكرانيا سيتم سداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وصرح حينها مسؤول أمريكي بأن مجموعة السبع تمضي قدما في مسألة تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، حيث ستقدم الولايات المتحدة 20 مليار دولار، من إجمالي القرض، في حين سيقدم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان، وأخرون 30 مليار دولار.

هذا وأكدت روسيا أكثر من مرة أن أي مساس بأصولها ستعتبره سرقة صريحة، وأن ردها سيكون مؤلما على مثل هذه الخطوات.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق بأن روسيا سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا، وأكد أن موسكو تعتزم تنظيم الملاحقة القانونية للمتورطين في ذلك. وحسب وصفه، فإن الغرب قد اتخذ المسار الأسوأ، بقراره استخدام الأصول الروسية لمساعدة كييف.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، وشدد على أن أي محاولة للمساس بها ستعدّ سرقة واضحة تمر دون عقاب. 

الأصول الروسية المجمدة الخزانة الامريكية الولايات المتحدة دميتري بيسكوف تمويل أوكرانيا مجموعة السبع
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل- تشكيل الحكومة الوزارية الجديدة في سوريا (تفاصيل)