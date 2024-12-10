خالد الغندور: الأهلي والزمالك الأكبر في الوطن العربي وإفريقيا

الفجر الرياضي
خالد الغندور
خالد الغندور

قال الإعلامي خالد الغندور، إن التقليل من قطبي الكرة المصرية غير مقبول تمامًا ويجب أن ينتهي التعصب ضد المنافس.

خالد الغندور: الأهلي والزمالك الأكبر في الوطن العربي وإفريقيا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أنا راجل كابتن الزمالك التاريخي وأعشق النادي لأنه بيتي وله فضل كبير عليا، ولكن هذا لا يمنع أن أعطي النادي الأهلي حقه".

وأضاف:" النادي الأهلي صاحب الشعبية الكبيرة الذي يستعد لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، نادي كبير ولا يستطيع أحد التقليل منه".

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وأكمل:" الفترة الأخيرة بتشهد صراعات كبيرة نحن أكبر منها بكثير، الأهلي فريق كبير جدًا والزمالك فريق كبير جدًا ولا علاقة لنا بمن يحاول أن يقلل من الناديين".

واستطرد الغندور:" من حقك تتعصب لفريقك وتشجعه وتنتمي له انتماء شديد، ولكن الأهلي والزمالك شرف للكرة المصرية ويجب احترام تاريخهم".

وأردف:" أتمنى أن تنتهي فترة التعصب المنتشرة وكل شخص يشجع فريقه دون المساس بالفريق المنافس".

واختتم:" يشرفنا كمصريين أننا نمتلك ناديان هم الأكبر في الوطن العربي وافريقيا".

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