أحمد حلمي الشريف: اتحاد الكرة داعم لحسام حسن ومصر لن تكون ضيف شرف في مونديال 2026

قال أحمد حلمي الشريف عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إن المجلس يحمل رسالة كبيرة لتطوير الكرة المصرية وثقة الجمعية العمومية تسعدهم.

وتابع أحمد حلمي الشريف خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" الحمل لن يكون ثقيل على مجلس الإدارة الجديد بقيادة المهندس هاني أبوريدة، ما دام الأندية والإعلام المحترمين في ظهر المجلس".

واضاف:" رغم إن الفوز بالانتخابات جاء بالتزكية إلا أن الحضور الكبير في الجمعية العمومية يحمل رسالة نعيها وندركها تمامًا والثقة الكبيرة من أعضاء الجمعية العمومية وسام على صدورنا".

وأكمل:" هناك ملفات عديدة أمامنا بالتأكيد منها ملفات شائكه ولكننا سنعمل على حل كل تلك الملفات".

واستطرد:" داعمون لحسام حسن وجهازه ومنتخب مصر سيتأهل لكأس العالم في عهد مجلس أبو ريدة، ولن يكون ضيف شرف، سيقدم مستوى ونتائج قوية ".