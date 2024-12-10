عاجل.. حقيقة رحيل جوميز عن الزمالك.. وكواليس العرض المغري

كشف الناقد الرياضي عمرو جاب الله، كواليس جلسة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء، وحقيقة رحيله عن الأبيض وتفاصيل العرض المغري.



وقال عمرو جاب الله في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "جوميز تواصل مع حسين لبيب للاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب المدير الفني للزمالك".

وتابع: "جوميز تلقى عرضا يلقى قبولا لديه ووافق على تفاصيله ويرغب في الرحيل عن الزمالك".

وأوضح: "جوميز يرغب في الرحيل عن الزمالك مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر ب3 شهور".



وأضاف: " مستحقات جوميز المتأخرة تقدر بشهرين ما يعني أنه سيقوم بسداد قيمة شهر واحد في عقده للرحيل عن الزمالك".

وأردف: "جوميز أبلغ إدارة الزمالك رغبته في الرحيل بشكل فوري عن الفريق بعد تلقيه عرضا آخر".

وواصل: "جوميز ينوي توديع لاعبي الزمالك في مران الفريق غدا للرحيل عن الفريق".

واستطرد: "جوميز كان منفتحا على التجديد للزمالك لكن موقفه تغير تماما بعد تلقيه عرضا آخر".

واختتم: "قرار جوميز بالرحيل عن الزمالك كان مفاجأة غير متوقعة لمجلس إدارة الزمالك".