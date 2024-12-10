عاجل.. حقيقة رحيل جوميز عن الزمالك.. وكواليس العرض المغري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

كشف الناقد الرياضي عمرو جاب الله، كواليس جلسة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء، وحقيقة رحيله عن الأبيض وتفاصيل العرض المغري.


وقال عمرو جاب الله في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "جوميز تواصل مع حسين لبيب للاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب المدير الفني للزمالك".

وتابع: "جوميز تلقى عرضا يلقى قبولا لديه ووافق على تفاصيله ويرغب في الرحيل عن الزمالك".

txt

أحمد حلمي الشريف: اتحاد الكرة داعم لحسام حسن ومصر لن تكون ضيف شرف في مونديال 2026

txt

خالد الغندور: الأهلي والزمالك الأكبر في الوطن العربي وإفريقيا

وأوضح: "جوميز يرغب في الرحيل عن الزمالك مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر ب3 شهور".


وأضاف: " مستحقات جوميز المتأخرة تقدر بشهرين ما يعني أنه سيقوم بسداد قيمة شهر واحد في عقده للرحيل عن الزمالك".

وأردف: "جوميز أبلغ إدارة الزمالك رغبته في الرحيل بشكل فوري عن الفريق بعد تلقيه عرضا آخر".

وواصل: "جوميز ينوي توديع لاعبي الزمالك في مران الفريق غدا للرحيل عن الفريق".

واستطرد: "جوميز كان منفتحا على التجديد للزمالك لكن موقفه تغير تماما بعد تلقيه عرضا آخر".

واختتم: "قرار جوميز بالرحيل عن الزمالك كان مفاجأة غير متوقعة لمجلس إدارة الزمالك".

إبراهيم فايق اتحاد الكرة الاهلي والزمالك الاعلامى ابراهيم فايق البرتغالي جوزيه جوميز التجديد للزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

عاجل.. حقيقة رحيل جوميز عن الزمالك.. وكواليس العرض المغري

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا