خطوات سداد فواتير الغاز والكهرباء لشهر ديسمبر 2024

ازداد البحث عن طرق لسداد فاتورة الغاز والكهرباء لشهر ديسمبر 2024، وكذلك خطوات الدفع الإلكتروني من خلال الوسائل التي توفرها وزارة الكهرباء والجهات ذات الصلة.تقدم وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، من خلال الشركة المصرية القابضة للكهرباء، خدمة استشارية بشأن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية كجزء من خدماتها الإلكترونية للمواطنين، في إطار خطة التحول الرقمي للقطاع.

سداد فواتير الغاز والكهرباء

يمكن للجميع دفع فواتير الكهرباء والغاز إلكترونيًا بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء .

قم بالضغط على أيقونة خدمتنا.

قم بتحديد خدمة دفع الفواتير.

قم بتحديد موقع الشركة التي تنتمي إليها.

قم بكتابة الكود الموجود على فاتورة الكهرباء التي تم دفعها في الشهر الماضي.

اضغط على زر التالي، ثم قم بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

اضغط على زر دفع الفاتورة عبر الخدمة الإلكترونية المتاحة لك.

ينبغي طباعة فاتورة الدفع والاحتفاظ بها عند الحاجة.

طرق دفع فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2024

توجد طرق مختلفة لتسديد فواتير الكهرباء والغاز من خلال مايلي:

السداد الإلكتروني: استخدام رمز الدفع الإلكتروني المتوفر على فاتورة الإيصال.

نقاط التحصيل: يمكن الدفع في مكاتب البريد أو عبر خدمات التحصيل الإلكتروني مثل: مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي – شبكة فوري.

تطبيقات الهواتف الذكية: استخدام تطبيقات الخدمات الكهربائية الذكية المتاحة على متجر App Store وPlay Store، التي تقدم خدمات مثل: الإبلاغ عن قراءة العداد – الاستعلام عن الفواتير – دفع الفواتير.

تطبيق مخصص لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباءhttps://ncedc.gov.eg

المحفظة البنكية: إمكانية الدفع من خلال المحافظ النقدية في البنوك المصرية.

المحافظ الإلكترونية: الدفع عبر المحافظ الإلكترونية المخصصة لشركات الاتصالات في مصر.

طرق الاستعلام عن سداد فواتير المرافق

هناك خطوات مهمة يجب اتباعها للاستعلام عن سداد فواتير المرافق مثل الماء والكهرباء والغاز، وذلك من خلال القيام بما يلي: