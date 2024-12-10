خالد الغندور: تحرك جديد من الزمالك في ملف تجديد زيزو برعاية لبيب

قال الإعلامي خالد الغندور، إن بعد انتهاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك، ستشهد الساعات المقبلة التواصل بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ووالد اللاعب أحمد مصطفى زيزو،

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" سيتم تحديد موعد لعقد جلسة بين لبيب ووالد زيزو بحضور أحمد سليمان المشرف على الكرة بنادي الزمالك للوصول إلى اتفاق بخصوص قيمة عقد اللاعب الجديد".

واختتم:" إدارة الزمالك استقرت على تجديد عقد زيزو وعدم بيعه في يناير وفي محاولات لتقريب وجهات النظر".