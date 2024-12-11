طارق صبري يعلن مشاركته في مسلسل "الحلانجي" المنتظر في رمضان 2025

الفجر الفني
طارق صبري
طارق صبري

 

أعلن الفنان طارق صبري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن انضمامه لطاقم عمل مسلسل "الحلانجي"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025. 

ونشر صبري صورة جمعته بفريق العمل، معلقًا: "على بركة الله نبدأ رحلة جديدة مع مسلسل الحلانجي المنتظر في رمضان 2025 "، مما أثار حماس جمهوره ومتابعيه.

المسلسل يأتي من إنتاج ممدوح شاهين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، ليشكل العمل أحد أبرز الإنتاجات المرتقبة للعام المقبل. ويبدو أن المشروع يحمل طابعًا دراميًا مميزًا، حيث يتناول قصة مثيرة تتماشى مع تطلعات المشاهد العربي خلال الموسم الرمضاني.

وقد تفاعل جمهور طارق صبري بشكل كبير مع المنشور، معبرين عن شغفهم بمتابعة تفاصيل العمل الذي يُنتظر أن يكون محطة مهمة في مسيرة الفنان، الذي أثبت جدارته في عدد من الأعمال السابقة.

 

هذا ويعد موسم رمضان 2025 مليئًا بالتحديات والمنافسة القوية، مع عودة عدد كبير من النجوم والمخرجين بأعمال ضخمة، مما يجعل مسلسل "الحلانجي" من الأعمال التي قد تحظى باهتمام جماهيري واسع.
 

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