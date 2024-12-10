قال الإعلامي خالد الغندور، أن نادي بتروجيت يتمسك بالمدرب سيد عيد المدير الفني للفريق، ولا نية لرحيله خلال الفترة الحالية.

بتروجيت: سيد عيد مستمر معنا ونركز على الدوري أكثر من كأس الرابطة وهذا موقفنا من الصفقات

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مصدر بنادي بتروجيت أكد استمرار سيد عيد مع الفريق ولا نية تمامًا لرحليه وهناك تركيز كبير جدًا من النادي على مباريات الدوري الممتاز أكثر من الرابطة.

وأضاف:" مباريات الرابطة ستكون خير إعداد للفريق قبل استكمال مباريات الدوري الممتاز، والكل في الفريق يركز على البقاء في الممتاز هذا الموسم".

واختتم: "بنسبة كبيرة النادي لن يدخل في صفقات جديدة بالميركاتو الشتوي المقبل وفي الغالب سيتم الحفاظ على القوام الأساسي للفريق".