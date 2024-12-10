بتروجيت: سيد عيد مستمر معنا ونركز على الدوري أكثر من كأس الرابطة وهذا موقفنا من الصفقات
قال الإعلامي خالد الغندور، أن نادي بتروجيت يتمسك بالمدرب سيد عيد المدير الفني للفريق، ولا نية لرحيله خلال الفترة الحالية.
بتروجيت: سيد عيد مستمر معنا ونركز على الدوري أكثر من كأس الرابطة وهذا موقفنا من الصفقات
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مصدر بنادي بتروجيت أكد استمرار سيد عيد مع الفريق ولا نية تمامًا لرحليه وهناك تركيز كبير جدًا من النادي على مباريات الدوري الممتاز أكثر من الرابطة.
وأضاف:" مباريات الرابطة ستكون خير إعداد للفريق قبل استكمال مباريات الدوري الممتاز، والكل في الفريق يركز على البقاء في الممتاز هذا الموسم".
واختتم: "بنسبة كبيرة النادي لن يدخل في صفقات جديدة بالميركاتو الشتوي المقبل وفي الغالب سيتم الحفاظ على القوام الأساسي للفريق".