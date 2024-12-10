باريس سان جيرمان يحيي آماله في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ريد بول سالزبورج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهت المواجهة التي جمعت بين ريد بول سالزبورج النمساوي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريد بول سالزبورج في الشامبيونز ليج

وحقق العملاق الفرنسي فوزا هاما على نظيره ريد بول سالزبورج، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ريد آرينا، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة الشامبيونز ليج.

وأحرز باريس سان جيرمان هدفه الأول في اللقاء، عن طريق مهاجمه البرتغالي جانتشالو راموس في الدقيقة 30، من تمريرة رائعة من المغربي أشرف حكيمي.

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ثم أضاف الظهير البرتغالي المتألق نونو مينديش ثاني أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 72 من زمن المباراة، من صناعة مميزة من زميله ديزيري دوي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 85، سجل الفرنسي ديزيري دوي، الهدث الثالث لصالح الفريق الباريسي، بعد تمريرة المغربي أشرف حكيمي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة السابعة في المركز الـ 24، بينما يأتي ريد بول سالزبورج في المركز الـ 32، برصيد 3 نقاط.

ويواجه العملاق الفرنسي نظيره مانشستر سيتي، في قمة الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

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