في مباراة مثيرة.. ريال مدريد يفوز على أتالانتا بثلاثية بدوري أبطال أوروبا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، فوزًا صعبًا على نظيره أتالانتا الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

استغل لاعبو فريق ريال مدريد الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول أمام أتالانتا، حيث نجحوا في تسجيل هدف مبكر أربك حسابات الفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد، الهدف الأول بأسيست من براهيم دياز.

وتعرض اللاعب كيليان مبابي لإصابة قوية خلال مشاركته في أحداث المباراة، ليخرج من الملعب عند الدقيقة 36 ويشارك بدلا منه رودريجو



ثم أدرك شارل دي كيتيلير، لاعب فريق أتالانتا هدف التعادل في شباك الملكي عند الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع، عن طريق ركلة جزاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع أحداث الشوط الثاني، تقدم فريق ريال مدريد بالنتيجة أمام أتالانتا عن طريق نجمه المميز فينيسيوس جونيور، وذلك في الدقيقة 56.

وأضاف جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، الهدف الثالث لصالح الملكي عند الدقيقة 59 من الشوط الثاني، بأسيست فينيسيوس جونيور.

وقلص مهاجم فريق أتالانتا النتيجة، بعدما سجل اللاعب أديمولا لوكمان الهدف الثاني في شباك الريال، عند الدقيقة 65 من الشوط الثاني