خطوات قراءة العداد ودفع فاتورة الكهرباء 2024

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سداد فاتورة الغاز
سداد فاتورة الغاز والكهرباء

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة قراءة العداد سواء مسبق الدفع أو العداد الاعتيادي، ورابط وخطوات دفع فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر الجاري.

وأتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين، إمكانية معرفة خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء «أونلاين»، بالإضافة إلى أن خدمة قراءة عداد الكهرباء أصبحت إلكترونية، لمنع القراءات الوهمية وحصول المواطن على فاتورة كهرباء حقيقية عن الاستهلاك الفعلي.
 

فاتورة كهرباء شهر ديسمبر

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي 
دفع فاتورة الكهرباء ديسمبر 2024
طريقة قراءة العداد العادي

- قف أمام عداد الكهرباء الخاص بك.

- اقرأ أرقام العداد من اليسار إلى اليمين.

- تجاهل أي رقم باللون الأحمر أو بعد الفاصلة العشرية.
 

قراءة العداد مسبق الدفع

يعرض عداد الكهرباء مسبوق الدفع القراءة على الشاشة الرقمية، لكن عليك التأكد من ظهور الوحدة الصحيحة «كيلووات ساعة» على الشاشة.
طريقة سداد فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2024

- زيارة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- الضغط على دفع الفاتورة.

- ادخل بيانات العداد.

- كتابة رقم العداد.

- إدخال كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

- اضغط على إرسال الطلب.

- بعد التأكد من الكود اضغط تأكيد.

- قم باختيار طريقة السداد المناسبة.

 

طريقة سداد فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2024

ويمكن للمواطنين بكافة المحافظات، سداد فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2024 من خلال نقاط التحصيل، التالية:

- مكاتب البريد.

- مصاري.

- Bee.

- أمان.

- وقتي.

- تمام.

- سداد.

- ممكن.

- ضامن.

- بالإضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق «فوري» المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.
 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

- الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء.

- اختيار أيقونة خدمات.

- ضغط على الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

- كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة.

- كتابة رقم العداد.

- تحديد مكان تركيب العداد.

- الضغط على اعرض.

- تظهر لك فاتورة الكهرباء.

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