حصاد 2024 عودة الحفلات الحية في 2024: مهرجانات ضخمة وحضور جماهيري مبهر تقرير

الفجر الفني
حصاد 2024 عودة الحفلات
حصاد 2024 عودة الحفلات الحية في 2024: مهرجانات ضخمة

 

شهد عام 2024 انتعاشًا كبيرًا في مشهد الحفلات الحية والمهرجانات الموسيقية، حيث عادت الساحات لتحتضن الجمهور بحماس بعد سنوات من التحديات المرتبطة بالظروف العالمية.

من أبرز هذه الفعاليات، مهرجان "ساوند كلاش" في السعودية، ومهرجان الجونة السينمائي والموسيقي في مصر، اللذان اجتذبا اهتمامًا واسعًا وجمهورًا من مختلف أنحاء العالم.

ويبرز جريدة وموقع الفجر عن عودة الحفلات الحية في 2024

"ساوند كلاش": مهرجان عالمي بأجواء ساحرة

استضافت السعودية في ديسمبر 2024 مهرجان "ساوند كلاش" ضمن فعاليات موسم الرياض. شارك في المهرجان نجوم عالميون مثل دي جي سنيك وديفيد غيتا، مما جعله أحد أبرز الأحداث الموسيقية في المنطقة. تميز المهرجان بالأجواء الحماسية والعروض الموسيقية المتنوعة، إلى جانب التنظيم الفائق الذي جذب جمهورًا واسعًا من داخل وخارج المملكة.

الجونة الموسيقي: إبداع فني يحتفي بالموسيقى والسينما

في مصر، نجح مهرجان الجونة السينمائي والموسيقي في تسليط الضوء على الإبداع الفني، ليس فقط من خلال عروض الأفلام العالمية، بل أيضًا من خلال الحفلات الموسيقية التي أُقيمت على هامشه. شهد المهرجان تكريمات وفعاليات متنوعة، بما في ذلك عروض موسيقية حية جذبت جمهورًا كبيرًا. أعادت هذه الفعاليات التوازن إلى المشهد الفني المصري بعد سنوات من التحديات، وشهدت حضور نجوم بارزين مثل محمد منير وآمال ماهر.

إقبال جماهيري وانتعاش ثقافي

رغم الظروف الاقتصادية والسياسية، كان الإقبال على هذه المهرجانات ضخمًا، مما يعكس تعطش الجمهور للأحداث الحية. أشاد النقاد بتنظيم هذه الفعاليات ودورها في تعزيز الحالة المزاجية العامة وترويج السياحة الثقافية في المنطقة.

حصاد 2024 عودة الحفلات الحية في 2024 مهرجانات ضخمة وحضور جماهيري مبهر الفجر الفني تقارير فنية مقالات فنية تامر حسني عمرو دياب

مواد متعلقة

حصاد 2024.. عودة المسرح: كيف أثرت العروض المسرحية في 2024 على المشهد الثقافي؟تقرير

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

طارق صبري يعلن مشاركته في مسلسل "الحلانجي" المنتظر في رمضان 2025

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أنشيلوتي يكشف حجم إصابة كليان مبابي

مصرع عامل أسفل عجلات القطار بمركز طما بسوهاج