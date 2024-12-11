"حصاد 2024 الموسيقي: ألبومات تحطّم الأرقام القياسية وتغيّر قواعد اللعبة!"تقرير

الفجر الفني
تايلور سويفت Taylor
تايلور سويفت Taylor Swift

 

مع انتهاء عام 2024، برزت مجموعة من الألبومات التي لم تكتفِ فقط بالنجاح التجاري، بل أثّرت بشكل كبير على الساحة الموسيقية الرقمية. فيما يلي قائمة بالأعمال التي سيطرت على المنصات الموسيقية حول العالم وأصبحت الأكثر مبيعًا واستماعًا على المنصات مثل Spotify وApple Music.


 

الألبومات الأكثر استماعًا عالميًا:

1. تايلور سويفت – Midnights (The Til Dawn Edition):
مع إصدار نسخة جديدة تضمنت أغاني إضافية، واصلت تايلور سويفت تصدر قوائم البث، حيث تجاوز عدد الاستماعات 2 مليار على Spotify فقط.
 

2. دريك – For All The Dogs:
حصد ألبومه الأخير نجاحًا كبيرًا بأغانٍ مزجت بين الراب والموسيقى الإلكترونية، ما جعله من بين الأعلى استماعًا في الولايات المتحدة وكندا.
 

3. Bad Bunny – Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana:
ألبومه اللاتيني حطّم الأرقام القياسية في الأسواق الناطقة بالإسبانية، وحقق ملايين المشاهدات على YouTube والبث الرقمي.




 

الألبومات العربية الأبرز:

1. عمرو دياب – الألبوم الجديد على أنغامي:
رغم انتقال أغانيه حصريًا إلى أنغامي، حافظ الهضبة على مكانته كأحد الفنانين العرب الأكثر استماعًا.
 

2. ويجز – ألبوم 2024:
أكدت أغانيه وجوده كظاهرة غير تقليدية في الموسيقى المصرية، مع أغانٍ مثل "البخت" التي استمرت في حصد ملايين المشاهدات.
 

3. إليسا وماجد المهندس – ديوهات الموسم:
تعاونهما في ديوهات خليجية وعربية حقق استماعات قياسية في الشرق الأوسط.

 

 تغيّرات السوق الموسيقي:

التوجه نحو المنصات الرقمية:
العام 2024 شهد تركيزًا أكبر على المنصات الرقمية مع تقليل الاعتماد على المبيعات المادية.

صعود الموسيقى اللاتينية:
الألبومات الإسبانية واصلت تصدر المشهد عالميًا بفضل شعبية فنانين مثل Bad Bunny وكارول جي.

اختلاف الأذواق :
الموسيقى الشعبية والراب هيمنت على الساحة العربية، بينما الكلاسيكيات ظلت حاضرة بين كبار النجوم.

 

حصاد 2024 الموسيقي ألبومات تحط م الأرقام القياسية وتغي ر قواعد اللعبة تقرير الفجر الفني تايلور سويفت عمرو دياب

مواد متعلقة

أمنية الفنان إيساف لعام 2025: استعادة الذكريات مع العائلة الراحلة

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

طارق صبري يعلن مشاركته في مسلسل "الحلانجي" المنتظر في رمضان 2025

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أنشيلوتي يكشف حجم إصابة كليان مبابي

مصرع عامل أسفل عجلات القطار بمركز طما بسوهاج