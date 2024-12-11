بايرن ميونخ يعمق جراح شاختار بخماسية في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني نظيره شاختار دونتيسك الاوكراني بخماسية مقابل هدف في اللقاء القوي المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد فيلتنيس ارينا ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأت أحداث مباراة بايرن ميونخ وشاختار دونتيسك برتم سريع وسجل كيفين سانتوس الهدف الأول لشاختار في الدقيقة 5 صنع زوبكوف وعادل كونراد لايمر النتيجة لبايرن في الدقيقة 11 بتمريرة رائعة لاوليز وسجل توماس مولر الهدف الثاني للبايرن سريعا في الدقيقة 45 صنعه له موسيالا وانتهى الشوط الأول 2/1.

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وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل موسيالا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 66 وتم الغاؤه للتسلل وسدد اوليز ضربة جزاء بقوة في الدقيقة 69 وعاد موسيالا بالهدف الرابع في الدقيقة 87 وسجل اوليز الهدف الخامس والثاني له في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 5/1.

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