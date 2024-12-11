نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

 

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من تحقيق الفوز على نظيره أتالانتا الإيطالي، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2024-2025.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد، عن طريق الهدف الأول بأسيست من براهيم دياز.

وتعادل شارل دي كيتيلير، لاعب فريق أتالانتا بهدف في شباك الملكي عند الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع، عن طريق ركلة جزاء.

txt

بايرن ميونخ يعمق جراح شاختار بخماسية في دوري أبطال أوروبا

txt

رسميًا.. فيفا يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2025

وسجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني لصالح فريق ريال مدريد في الدقيقة 56 من الشوط الثاني.

ثم تمكن جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، من إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 59 من الشوط الثاني، بأسيست فينيسيوس جونيور.

وسجل اللاعب أديمولا لوكمان الهدف الثاني لصالح فريق أتالانتا أمام الريال، في الدقيقة 65 من الشوط الثاني

أهداف مباراة ريال مدريد أتالانتا الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

عاجل.. حقيقة رحيل جوميز عن الزمالك.. وكواليس العرض المغري

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا