عودة مفاجآت الساحة الغنائية.. استعدادات النجوم لحفلات رأس السنة 2024 تقرير

مع اقتراب نهاية العام، يستعد كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لإحياء حفلات مميزة، وداعًا لعام 2023 واستقبالًا لعام 2024. تتنوع الحفلات بين العواصم العربية والمدن العالمية، في أجواء تتسم بالإبهار والاحتفاء بالموسيقى. أبرز هذه المفاجآت عودة الفنانة آمال ماهر للساحة الفنية بعد غياب طويل، بالإضافة إلى مشاركة الفنان محمد منير في حفل خيري لصالح غزة.

ويبرز جريدة وموقع الفجر عن أبرز حفلات رأس السنة



عمرو دياب يضيء سماء الرياض

يبدأ الهضبة عمرو دياب سلسلة الحفلات المنتظرة بحفل ضخم في مدينة الرياض على مسرح أبو بكر سالم يوم 28 ديسمبر الجاري. يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يتوقع أن يجذب عشاقه من مختلف أنحاء العالم العربي.





آمال ماهر: عودة الحفلات بعد غياب

تشهد ليلة رأس السنة عودة مميزة للفنانة آمال ماهر بعد غياب طويل عن هذه المناسبات. حيث تلتقي بجمهورها يوم 29 ديسمبر في أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، في مدينة السادس من أكتوبر. عودة آمال إلى الساحة الفنية تُعد الحدث الأبرز هذا العام، وسط ترقب كبير من محبيها.





وائل جسار وعمر كمال: لقاء مختلف

في أحد فنادق السادس من أكتوبر، يجتمع وائل جسار، نجم الأغنية الرومانسية اللبنانية، مع مطرب المهرجانات عمر كمال لإحياء حفلة ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر. المزيج الغنائي بينهما يضيف تنوعًا جديدًا للأجواء الاحتفالية.





محمد منير: الكينج في خدمة غزة

محمد منير، الكينج الذي لا تغيب مفاجآته عن عشاقه، يُحيي حفله يوم 31 ديسمبر في أحد مولات منطقة الشيخ زايد. ويشارك في الحفل مطرب الراب عفروتو وفريق مسار إجباري، حيث خُصص جزء من عائدات الحفل لدعم شعب غزة، في خطوة إنسانية تُبرز الفن كرسالة سامية.





تامر حسني بين تركيا والإمارات

يواصل الفنان تامر حسني تألقه بحفلين مميزين: الأول يوم 30 ديسمبر في تركيا، والثاني يوم 31 ديسمبر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. حفلات تامر دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا يجمع بين الغناء والاستعراض.





نوال الزغبي: ألحان الذهب في ألمانيا

تحتفل نوال الزغبي بليلة رأس السنة في ألمانيا، حيث تقدم حفلًا غنائيًا يوم 31 ديسمبر. يُنتظر أن تتألق النجمة اللبنانية بأغانيها الكلاسيكية والجديدة أمام جمهور الجالية العربية في أوروبا.





راغب علامة يزور البحرين

يُحيي السوبر ستار راغب علامة حفله ليلة رأس السنة في مركز البحرين العالمي للمعارض يوم 31 ديسمبر، مقدمًا باقة من أجمل أغانيه.





وائل كفوري: دفء بيروت

يستعد وائل كفوري لاستقبال العام الجديد مع جمهوره اللبناني، حيث يُحيي حفلًا في بيروت يوم 31 ديسمبر، في واحدة من أكثر الحفلات المنتظرة.





إيهاب توفيق في القاهرة

يعود النجم إيهاب توفيق ليشارك في الاحتفالات برأس السنة من خلال حفل يقام في أحد فنادق القاهرة يوم 31 ديسمبر. الفنان المخضرم يخطط لتقديم مجموعة من أغانيه الشهيرة التي أحبها الجمهور على مدار العقود.





عاصي الحلاني يتألق في أبو ظبي

يُكمل الفنان عاصي الحلاني جولة الاحتفالات بإحياء حفله في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم 31 ديسمبر، واعدًا جمهوره بليلة لا تُنسى.





احتفالات متعددة ومفاجآت منتظرة

تمتلئ أجندة نهاية العام بالعديد من الفعاليات والحفلات الكبرى التي تجمع بين الأصوات الكلاسيكية والمواهب الجديدة. مع تزايد الحماس، يبدو أن عشاق الموسيقى على موعد مع ليلة رأس سنة مليئة بالأجواء الاحتفالية والمفاجآت التي ستبقى في الذاكرة.