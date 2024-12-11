مصرع تاجر على يد سائق توك توك في سوهاج

لقى تاجر مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 19 عامًا، المدعو "فتحى" ومقيم دائرة مركز ساقلتة، بسبب خلافات ماليه فى بيع وشراء أجهزة كهربائية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ساقلتة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوجود حالة وفاة بطلقات نارية دائره المركز، وتبين أن الجثة للمدعو "فتحي. ع.ف " 19 سنه تاجر ومقيم دائرة المركز، يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين إصابته طلقات نارية متفرقة بالجسم وتم نقل الجثة لمشرحة، مستشفي ساقلته المركزي.

افاد كل من:-

والدته المدعوه" داليا.س " 43 سنه ربة منزل، عمه المدعو "حاتم. ف. ا" 56 سنه عامل، ومقيمان بذات الناحية إتهما المدعو " أحمد. ع.ف" 20 سنه سائق توك توك ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي المذكور وإطلاق أعيرةمن سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه وفاته بسبب خلافات مالية فيما بينهما في بيع وشراء الأجهزة الكهربائية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.