موعد مباراة ريال مدريد القادمة عقب الفوز على أتالانتا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من تحقيق فوزًا هاما على نظيره أتالانتا الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة عقب الفوز أمام أتالانتا

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره رايو فاليكانو، يوم 14 ديسمبر الجاري الموافق السبت المقبل؛ وذلك في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

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نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

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في مباراة مثيرة.. ريال مدريد يفوز على أتالانتا بثلاثية بدوري أبطال أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فاليكانو في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، وسيتم بث مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو عبر قناة beIN Sports 1HD،

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