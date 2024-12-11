مصرع عامل أسفل عجلات القطار بمركز طما بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى عامل مصرعه يبلغ من العمر 25 عامًا، أسفل عجلات قطار القاهره/نجع حمادى من مزلقان سلامون دائرة مركز طما، أنه حالة عبوره من مكان غير مختص لم ينتبه للقطار، ما إدى لوفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من ناظر محطة سكك حديد طما، بأنه عقب مرور قطار (القاهره/نجع حمادي)، من مزلقان سلامون  دائرة مركز طما تلاحظ عبور أحد الاشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه وتم إطلاق آلة التنبيه ولم يستجيب وصار دهسه وتوفـي إلي رحمة مولاه  وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو "حمدي. ن.م " 25  سنه عامل ومقيم دائرة المركز،وتم نقلها لمشرحة مستشفي طما المركزي.

أفاد والد المتوفي المدعو " نبيل. م. ا" 63 سنه  بالمعاش ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق  ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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