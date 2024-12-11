مصرع طفل غرقًا بترعة في سوهاج

أستقبلت مستشفى دار السلام المركزى، الطفل "محمد " يبلغ من العمر عامين، جثة هامدة إدعاء غرق، تبن أنه أثناء لهوه على حافه الترعه المواجهة للمنزل انزلقت قدمه وسقط بالترعه، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى وصول الطفل "محمد. ط. م" سن سنتان إلى مستشفي دار السلام المركزي" جثة هامدة " [ إدعاء غرق ] ومقيم بمركز دار السلام.

افادا كلًا من:- والده المدعو" طارق. م. ع " 36 سنه عامل، والدته المدعو "أمل. ج.ا " 20 سنه ربة منزل، ومقيمان بذات الناحية أثناء لهو نجلهما المذكور علي حافة الترعه المواجهه للمنزل إنزلقت قدمه وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "، ونفيا الشبهه الجنائيه،حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.