مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على ملكية منزل بمركز جهينة بسوهاج

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أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة بمركز جهينه، سبب خلافات على مليكة منزل بذات الناحية، مما أدى إلى وجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، سبب خلافات على ملكيه منزل بذات الناحية، مما أدى إلى نشوب المشاجرة ووجود إصابات بين الطرفين.

طرفى المشاجرة كل من طرف اول:-
المدعو "علي.ع. ا" 36 سنه موظف مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده   
طرف ثان كل من:-
المدعو "محمود.م. ع" 54 سنه مزارع مصابًا " كدمه باليد اليسري "الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة  وبحوزة الطرف الثاني " عصا شوم "  تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول المشار إليها،حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات

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