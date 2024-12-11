عاجل.. أنشيلوتي يكشف حجم إصابة كليان مبابي

الفجر الرياضي
إصابة مبابي
إصابة مبابي

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن حجم إصابة مهاجمه الفرنسي كليان مبابي، والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام أتالانتا، مساء أمس الثلاثاء.

أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال مدريد على حالة مبابي

وطمأن أنشيلوتي جماهير الفريق على حالة مهاجمه الفرنسي، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، قائلًا "إصابة كيليان مبابي لا تبدو خطيرة، إنه حمل زائد".

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وتعرض الفرنسي مبابي لإصابة خلال مشاركته مع فريقه أمام أتالانتا، وعجز على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله زميله البرازيلي رودريجو في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وحقق النادي الملكي فوزًا هامًا على الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب جويس معقل القديسين، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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