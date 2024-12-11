مجدي عبدالغني: الخطيب من صغره مرشح لرئاسة الأهلي وكان لا يغير ملابسه معنا في غرفة الملابس

الفجر الرياضي
محمود الخطيب
محمود الخطيب

قال مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، إنه لم يكن يحلم أن يكون نجم في النادي الأهلي وإنه كان يضع المصحف على التلفاز في اتجاه مرمى الأهلي عندما كان صغيرًا.

تصريحات مثيرة من مجدي عبد الغني

وتابع مجدي عبدالغني خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" شريف عبدالمنعم وخالد جاد الله كانوا زملكاوية وكابتن فاروق جعفر كان أهلاوي".

وأضاف:" الكابتن محمود الخطيب منذ فترة لعبه وهو مرشح أن يكون رئيس النادي الأهلي، والكابتن حسن حمدي اعتزل كرة القدم في سن صغير وهو 28 عامًا تقريبًا وكابتن صالح سليم كان يحبه جدًا وعينه مدير كرة رغم صغر سنه".

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وأردف:" كابتن الخطيب نجم نجوم جيلنا ولم يكن يغير ملابسه معنا في غرفة الملابس لإنه هو النجم وفي النادي الأهلي لا نفكر في الغيرة من بعضنا البعض".

واستطرد:" حسام البدري ترك كرة القدم وعمل لمدة خمس سنوات بعيدًا عن كرة القدم وكابتن حسن حمدي هو من اعاده للعمل في كرة القدم".

واختتم:" محمد عباس كان أبرز اللاعبين في الكرة المصرية ولكنه ظلم نفسه بنفسه".

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