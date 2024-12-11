مجدي عبدالغني: كنت بطمن في وجود ثابت البطل وإكرامي خسرنا مباريات كثيرة.. ومصطفى شوبير أفضل من والده

قال مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، إنه كان يشعر بالطمأنينة في وجود الراحل ثابت البطل في حراسة مرمى النادي الأهلي.

مصطفى شوبير أفضل من والده

وتابع مجدي عبدالغني خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" كنت بطمن في وجود ثابت البطل في الملعب وإكرامي خسرنا مباريات كثيرة".

وأضاف:" عصام الحضري أعظم حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية بما قدمه مع الأهلي ومنتخب مصر".

واختتم: "مصطفى شوبير أفضل من أحمد شوبير بالنسبة لي وأتمنى له التوفيق دائمًا".