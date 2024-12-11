مجدي عبدالغني: طاهر أبو زيد لم يكن وزير نمطي وتم تصوير حله لمجلس إدارة الأهلي بالخيانة العظمى

الفجر الرياضي
طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد

قال مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، طاهر أبو زيد كان لاعبًا كبيرًا جدًا وكان يستحق الاحتراف في أوروبا لولا الإصابات.

مجدي عبدالغني: طاهر أبو زيد لم يكن وزير نمطي

وتابع مجدي عبدالغني خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" طاهر أبوزيد ربنا كرمه وأصبح وزيرًا والحق يُقال بابه عمره ما اُغلق في وجهي ولم يكن وزير نمطي وحاليًا هذا لا يحدث".

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وأضاف:" تم تصوير حل طاهر أبوزيد لمجلس إدارة النادي الأهلي إنها خيانة عظمى".

طاهر أبو زيد مجدي عبد الغني وزير الرياضة السابق الأهلي

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