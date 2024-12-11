باولو كامبوس: أتوقع فوز بوتافوجو ضد باتشوكا ومواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

تحدث البرازيلي باولو كامبوس المدير الفني السابق لفريق بوتافوجو، عن توقعاته لمباراة الفريق ضد باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.

كامبوس يتوقع فوز بوتافوجو على باتشوكا

وقال باولو كامبوس في حواره مع برنامج ستاد المحور الذي يقدمه خالد الغندور: "أنا سعيد جدا لأن فريق بوتافوجو النادي الذي عملت به منذ بضع سنوات أصبح متواجد في بطولة كأس العالم للأندية وإنتركونتيننتال كما أن هناك ثلاثة أندية من مدينتي ريو دي جانيرو في مونديال الأندية 2025".

وأضاف: "أتوقع مواجهات قوية في هذه البطولات، لكن على وجه الخصوص كانت مباراة نهائي ليبرتادوريس كبيرة فقد خسر بوتافوجو لاعبا بعد 30 ثانية فقط من الشوط الأول لذا لعبوا المباراة باكملها دون لاعب وفازوا بمباراة كبيرة ضد اتليتكو مينيرو بنتيجة 3-1، كان من دواعي سروري ان ارى إنه ليست فقط الامكانيات، ولكن الروح وتصميم النادي واللاعبين دون لاعب واحد ان يفوزوا بمباراة رائعة في نهائي كاس ليبرتادوريس إنه ا اكبر مسابقة في قارة امريكا الجنوبية".

واختتم حديثه قائلًا: "أتوقع أن بوتافوجو هو الأقرب للفوز ضد باتشوكا والتأهل لمواجهة النادي الأهلي في كأس إنتركونتيننتال".