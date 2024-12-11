وائل جسار ونوال الزغبي يحييان حفل رأس السنة في مدينة 6 أكتوبر

يستعد المطرب وائل جسار والنجمة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي كبير بمناسبة رأس السنة، والذي سيقام في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "كل وعد، بتوحشيني، نخبي لية، خليني ذكرى، جرى ماشي، حلم حياتي، ماتغبيش ثواني".

أخر أعمال وائل جسار

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية “ كل وعد” الذي حققت نجاحًا ساحقًا.من جانب آخر

لم يكن جسار المعتذر الوحيد عن مهرجان ومؤتمر موسيقى العربية بل اعتذر أيضًا عاصى الحلانى بسبب أحداث لبنان