وائل جسار ونوال الزغبي يحييان حفل رأس السنة في مدينة 6 أكتوبر

الفجر الفني
وائل جسار ونوال الزغبي
وائل جسار ونوال الزغبي

يستعد المطرب وائل جسار والنجمة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي كبير بمناسبة رأس السنة، والذي سيقام في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

 

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "كل وعد، بتوحشيني، نخبي لية، خليني ذكرى، جرى ماشي، حلم حياتي، ماتغبيش ثواني".

 

أخر أعمال وائل جسار 

 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية “ كل وعد” الذي حققت نجاحًا ساحقًا.من جانب آخر 

 

لم يكن جسار المعتذر الوحيد عن مهرجان ومؤتمر موسيقى العربية بل اعتذر أيضًا عاصى الحلانى بسبب أحداث لبنان

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