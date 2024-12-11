باولو كامبوس: الأهلي أعظم نادي في إفريقيا والعالم العربي.. ويمتلك لاعبين كبار مثل الشناوي وطاهر

تحدث البرازيلي باولو كامبوس المدير الفني السابق لفريق بوتافوجو، عن توقعاته لمبارايات كأس إنتركونتيننتال.

الأهلي أعظم نادي في إفريقيا والعالم العربي

وقال باولو كامبوس في حواره مع برنامج ستاد المحور الذي يقدمه خالد الغندور: "سيكون الأمر رائعا إذا فاز بوتافوجو ضد باتشوكا وتأهل لمواجهة الأهلي".

وأضاف: "الأهلي هو أعظم نادي في إفريقيا وفي العالم العربي، كما أنه تأهل أيضآ لكأس العالم للأندية 2025".

وأكمل: "الأهلي فريق كبير بالطبع به العديد من اللاعبين الكبار، مثل حارس المرمى الشناوي، وطاهر محمد الجناح ومروان عطية لاعب الوسط هو فريق جيد للغاية، وستكون المباراة ضد بوتافوجو حال تخطي باتشوكا قوية ومثيرة".

وأختتم حديثه قائلًا: "لا يمكنني ان انسى أن الاهلي سيلعب مباريات قوية ومن وجهة نظري ستكون رائعة في كاس العالم للاندية بالبطولة التي ستقام في امريكا".