باولو كامبوس: محمد صلاح أحد أعظم اللاعبين في العالم.. وأحب مشاهدة تريزيجيه مع منتخب مصر

الفجر الرياضي
صلاح بقميص منتخب
صلاح بقميص منتخب مصر

أشاد البرازيلي باولو كامبوس المدير الفني السابق لفريق بوتافوجو، بالكرة المصرية ونجمها محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

تصريحات كامبوس عن صلاح وتريزيجية

وقال باولو كامبوس في حواره مع برنامج ستاد المحور الذي يقدمه خالد الغندور: "أعرف الكثير عن الكرة المصرية، والمنتخب الوطني ايضا الذي يقوم بعمل رائع وهناك العديد من اللاعبين المميزين مثل محمد صلاح هو من اعظم اللاعبين الموجودين حاليا علي مستوي العالم وكما ذكرنا الشناوي ايضا حارس عظيم ومرموش الان في مستوي عظيم واحد من الافضل في العالم بالوقت الحالي".

وأضاف:" لا ننسى ان مصر الان مؤهلة لبطولتين كبيرتين كأس الأمم الأفريقية العام المقبل في المغرب بلد عظيم وقوي ايضا ويقدم كرة قدم رائعة ايضا، فان مصر مؤهلة لكاس العالم من وجهة نظري ومصر دائما تجيد اللعب في البطولات الكبرى لذلك لا ننسى سيكون هذا رائعا اتمنى ان اراكم تلعبون كأس العالم سيكون هذا شيئا لا يصدق".

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وأكمل: "انا من اشد المعجبين بكرة القدم المصرية لقد لعبت ضد المنتخب الوطني من قبل عندما كنت مدربا لمنتخب غانا وليبيريا ولعبت ضد مصر في القاهرة ولعبت ايضا ضد اندية كبيرة مثل الزمالك والاهلي والعديد من الاندية الاخرى".

واختتم حديثه قائلًا: "امل ان اراكم تفعلون الافضل دائمًا لأن الدوري المصري الأقوى في إفريقيا، بالمناسبة أحب أشاهد تريزيجيه بقميص منتخب مصر هو لاعب مميز".

صلاح تريزيجيه باولو كامبوس بوتافوجو منتخب مصر

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