اليوم.. عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد 

الفجر الفني
بدرية طلبة وزوجها
بدرية طلبة وزوجها الراحل

تقيم الفنانة بدرية طلبة عزاء زوجها، المؤلف والمخرج المسرحي مصطفى سالم، غدًا الأربعاء 11 ديسمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

وكانت الفنانة بدرية طلبة أعلنت وفاة زوجها وموعد الجنازة من خلال منشور لها عبر حسابها بموقع انستجرام.

 

جنازة الرحل مصطفى سالم

 

شيعت يوم الأثنين جنازة الفنان الراحل مصطفى سالم في الإسكندرية عقب صلاة الظهر، بمشاركة محدودة وغياب ملحوظ لنجوم الوسط الفني

 

وتعثرت الفنانة بدرية طلبة، زوجة الراحل، بسبب تواجدها خارج مصر، ولم تتمكن من وصول مراسم تشييع الجنازة والدفن في الميعاد المحدد، وجاء ذلك بحضور  عدد من فناني المسرح السكندري والمخرجين، ومن بينهم المخرج إسلام صلاح، الذي رافق الفنان الراحل في العديد من الأعمال المسرحية على خشبة مسرح بدرية طلبة سابقًا المعروف  بـ “تياترو النيل”

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