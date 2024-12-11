الموعد الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لجميع المراحل التعليمية

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الزمني للامتحانات وفقًا للخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي الجديد. وتشمل الخطة المعلنة مواعيد امتحانات صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي، إضافةً إلى الشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل ستبدأ يوم 11 يناير 2025.

المرحلة الابتدائية : تبدأ امتحانات الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي من 1 يناير وتستمر حتى 16 يناير.

: تبدأ امتحانات الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي من 1 يناير وتستمر حتى 16 يناير. المرحلة الإعدادية : يشمل الجدول الصفين الأول والثاني الإعدادي بداية من 11 يناير وحتى 16 يناير.

: يشمل الجدول الصفين الأول والثاني الإعدادي بداية من 11 يناير وحتى 16 يناير. المرحلة الثانوية: تُجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مدار خمسة أيام، من 11 إلى 16 يناير.

مراعاة الأعياد الرسمية

حرصت الوزارة على تأكيد أن الامتحانات لن تتزامن مع أعياد الإخوة المسيحيين. وعليه، لن تُعقد امتحانات في أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025.

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025. وتُعد هذه الامتحانات من أبرز محطات الفصل الدراسي، حيث يعتمد عليها الطلاب للانتقال إلى المرحلة الثانوية.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

تُجرى امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع في المدارس الرسمية لغات والخاصة قبل بدء الامتحانات الأساسية. هذا الترتيب يهدف إلى تخفيف العبء عن الطلاب وضمان انسيابية جدول الامتحانات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025

حددت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي على النحو التالي:

21 سبتمبر 2024 : بدء الدراسة.

: بدء الدراسة. 11 يناير 2025 : انطلاق امتحانات الفصل الأول.

: انطلاق امتحانات الفصل الأول. 25 يناير 2025 : بدء إجازة منتصف العام.

: بدء إجازة منتصف العام. 8 فبراير 2025 : انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

: انطلاق الفصل الدراسي الثاني. 24 مايو 2025 : بدء امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

: بدء امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية. 31 مايو 2025 : انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية.

: انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية. 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

استعدادات وزارة التربية والتعليم

أكدت الوزارة على ضرورة التزام المدارس بتطبيق الإجراءات التنظيمية لإجراء الامتحانات بسلاسة. وشددت على أهمية مراعاة الفواصل الزمنية بين الامتحانات، بما يضمن تخفيف الضغط على الطلاب.