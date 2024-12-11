عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت

توصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إلى اتفاق مع جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يقضي بإنهاء تعاقد الأخير مع النادي، وذلك بعد قراره قبول عرض تدريب فريق الفتح السعودي.

تفاصيل الاجتماع بين جوميز وحسين لبيب

صرح مصدر داخل نادي الزمالك: "عُقدت جلسة بين حسين لبيب وجوزيه جوميز، وتم الاتفاق على رحيله مع تسوية جميع الأمور المادية وفقًا لبنود العقد الموقّع بين الطرفين."

وأضاف المصدر: "هناك جلسة أخيرة ستجمع الطرفين اليوم لاستكمال تسوية المستحقات، يعقبها إصدار بيان رسمي من النادي يوضح فيه التفاصيل للجماهير."

طلب جوميز الرحيل عن الزمالك

وفقًا لإذاعة "يو إف إم" السعودية، تم توقيع عقود بين جوميز ونادي الفتح السعودي لتوليه تدريب الفريق، وأكدت مصادر داخل الزمالك أن: