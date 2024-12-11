عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت

الفجر الرياضي
جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

توصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إلى اتفاق مع جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يقضي بإنهاء تعاقد الأخير مع النادي، وذلك بعد قراره قبول عرض تدريب فريق الفتح السعودي.

تفاصيل الاجتماع بين جوميز وحسين لبيب

صرح مصدر داخل نادي الزمالك: "عُقدت جلسة بين حسين لبيب وجوزيه جوميز، وتم الاتفاق على رحيله مع تسوية جميع الأمور المادية وفقًا لبنود العقد الموقّع بين الطرفين."

وأضاف المصدر: "هناك جلسة أخيرة ستجمع الطرفين اليوم لاستكمال تسوية المستحقات، يعقبها إصدار بيان رسمي من النادي يوضح فيه التفاصيل للجماهير."

txt

خالد الغندور: تحرك جديد من الزمالك في ملف تجديد زيزو برعاية لبيب

txt

عاجل.. حقيقة رحيل جوميز عن الزمالك.. وكواليس العرض المغري

طلب جوميز الرحيل عن الزمالك

وفقًا لإذاعة "يو إف إم" السعودية، تم توقيع عقود بين جوميز ونادي الفتح السعودي لتوليه تدريب الفريق، وأكدت مصادر داخل الزمالك أن:

  • جوميز أبلغ اللاعبين برحيله أثناء رحلة العودة من نيجيريا.
  • أبلغ إدارة النادي بشكل رسمي برغبته في الرحيل وعدم الاستمرار في منصبه حتى نهاية الموسم.
  • عقدت الإدارة اجتماعًا عاجلًا معه لبحث الموقف، والذي انتهى باتفاق على إنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي.
الزمالك جوزيه جوميز رحيل جوميز حسين لبيب مدرب الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يلغي ودية دياموند ويستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

الزمالك لكرة السلة يصل للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت

وائل جسار ونوال الزغبي يحييان حفل رأس السنة في مدينة 6 أكتوبر

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

وزير الأوقاف: أرض الكنانة ترى في المتسابقين سُرج النور وأقباس الحكمة

مصرع تاجر على يد سائق توك توك في سوهاج

أستاذ بالجامعات الفرنسية: 200 فرنسي بهيئة تحرير الشام وأجهزة مخابرات خططت لأحداث سوريا

19 ديسمبر.. بهاء سلطان ومحمود العسيلي يحييان حفل غنائي ضخم