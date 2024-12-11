عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

الفجر الرياضي
جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن المدربين الذين يتم النظر فيهم لخلافة البرتغالي جوزيه جوميز بعد اقترابه من الرحيل لتدريب الفتح السعودي.

المرشحين لخلافة جوميز في الزمالك

وأكد المصدر أن معتمد جمال، المدرب السابق للفريق، وطارق مصطفى، المدير الفني الحالي لفريق البنك الأهلي، هما أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب المدير الفني في الزمالك.

تفاصيل رحيل جوميز عن الزمالك

قال المصدر: "حتى الآن، جوزيه جوميز هو الأقرب للرحيل عن الزمالك وعدم استكمال عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يجعل معتمد جمال وطارق مصطفى من أبرز المرشحين لخلافته."

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أسباب طلب جوميز الرحيل

كشف المصدر أيضًا عن كواليس طلب جوميز الرحيل، حيث أوضح أن عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، هو من أخبر الإدارة برغبة المدرب في مغادرة الفريق. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الطلب هو تأخر مستحقات اللاعبين، مما أثّر على العلاقة بين المدرب والفريق. وأضاف المصدر أن جوميز لم يتمكن من اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين بسبب عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية.

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