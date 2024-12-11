مخاطر العنف النفسي والاجتماعي فى ندوة لصحة أسيوط



نظمت مديرية الصحة والسكان باسيوط بالتعاون مع جامعة أسيوط ندوة توعوية تحت عنوان مخاطر العنف النفسى والاجتماعى ضمن فعاليات مبادرة بداية لبناء الإنسان وحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط وبحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتوره ساره يونس منسق برامج العنف ضد المرأه بوزاره الصحه والدكتوره رنا جلال من الاداره العامه لرعايه الامومه والطفوله بالوزارظة والدكتور كمال زهران استاذ النساء والتوليد جامعه اسيوط ومسئول وحدة المرأه الامنه بمستشفى صحة المرأه بجامعة أسيوط ولفيف من رجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلين من مديريات التربيه والتعليم والتضامن والشباب والرياضه والجمعيات الاهليه ولجنه الحمايه بالمحافظه والدكتورة منة الله مصطفي مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بأسيوط

وتناولت الندوة موضوع العنف النفسي والاجتماعي المرتبط بالاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشباب والفتيات، وتأثير هذه الوسائل على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.

وكما جرى استعراض سبل الحماية من التأثيرات السلبية وتعزيز الاستخدام الإيجابي لدعم القيم المجتمعية.

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا، حيث تميزت النقاشات بالتفاعل المثمر والمشاركة الإيجابية

وأكدت الندوة علي أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر التكنولوجيا الحديثة عند استخدامها بشكل غير صحيح، ودورها في بناء جيل واعي قادر على توظيف التكنولوجيا بشكل يخدم المجتمع ويعزز القيم الإيجابية.

وتمثل الندوة خطوة جديدة في جهود محافظة أسيوط لتعزيز الوعي بمخاطر العنف النفسي والاجتماعي الناتج عن التكنولوجيا، مع التركيز على ضرورة استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لدعم القيم الإنسانية وبناء مجتمع متماسك وآمن