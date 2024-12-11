تصعيد حربي في المنطقة: 480 غارة إسرائيلية وتحركات جديدة في سوريا

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا حربيًا كبيرًا في الشرق الأوسط، حيث نفذت إسرائيل ما يقارب 480 غارة على أهداف سورية في غضون الـ48 ساعة الماضية. استهدفت الهجمات طائرات، صواريخ، غواصات برية، سفن، مستودعات ذخيرة ووسائل إنتاجها، بالإضافة إلى رادارات ودبابات وبطاريات صواريخ أرض-جو. في الوقت نفسه، كانت التحركات العسكرية الإسرائيلية جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تغيير معالم الشرق الأوسط.

إسرائيل تسعى لتغيير معالم الشرق الأوسط

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن انهيار نظام بشار الأسد يعد «فصلًا دراميًا جديدًا»، مؤكدًا أن الضربات الإسرائيلية ضد حركات مثل «حماس وإيران وحزب الله» كانت سببًا رئيسيًا في هذا التدهور. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تغيير معالم الشرق الأوسط عبر استراتيجياتها العسكرية والسياسية.

تحذيرات إسرائيلية للفصائل السورية المسلحة

من جانب آخر، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الفصائل السورية المسلحة من أن أي كيان يشكل تهديدًا لإسرائيل سيتم استهدافه بلا هوادة. وقال كاتس: «لقد تحرك الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة لتدمير القدرات الاستراتيجية التي تهدد أمن إسرائيل»، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر مع أي تهديد محتمل.

أول تواصل بين إدارة بايدن والفصائل السورية المسلحة

في تطور آخر، أكدت الولايات المتحدة أنها قد أجرت أول تواصل مع الفصائل السورية المسلحة، حيث دعت الفصائل إلى قيادة عملية تشكيل حكومة انتقالية في سوريا. جاء هذا التواصل ضمن مساعي إدارة جو بايدن لدعم عملية سياسية شاملة، وهو ما يمثل بداية لتوجه أمريكي جديد في التعامل مع الأزمة السورية.

الجيش الروسي في سوريا: تحركات جديدة وتكهنات حول بشار الأسد

أما بالنسبة للموقف الروسي، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تحركات جديدة للجيش الروسي في سوريا. تم رصد سفن بحرية روسية مغادرة قاعدة طرطوس في سوريا، ما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة. في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بشار الأسد في روسيا بأمان، وأن عملية نقله تمت بطريقة آمنة، وهو ما يثير تكهنات حول مستقبل الأسد في سياق الأوضاع الراهنة.

الفصائل السورية تعلن سيطرتها على دير الزور

في ميدان المعركة، أعلنت الفصائل المسلحة السورية أنها قد تمكنت من السيطرة على مدينة دير الزور شرق سوريا بشكل كامل، مما يمثل تقدمًا مهمًا في الصراع المستمر. وتأتي هذه السيطرة في وقت حساس يتزامن مع العمليات العسكرية الإسرائيلية والتحركات السياسية الدولية.

الولايات المتحدة تحقق تقدمًا في منظومتها الدفاعية ضد الصواريخ

وفي مجال الدفاع، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن نجاحها في اعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى خلال تجربة دفاعية أجرتها قبالة جزيرة جوام في المحيط الهادئ. هذا النجاح يعكس تقدمًا كبيرًا في قدرات الولايات المتحدة على اعتراض الصواريخ، ويعزز موقفها الدفاعي في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة.