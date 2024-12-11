كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ضد سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

اختار البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القجم بنادي ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة سرفينا زفيزدا الصربي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان ضد سرفينا زفيزدا

يلتقي الروسونيري مع ضيفه الصربي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام سرفينا زفيزدا

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، جابيا، ثياو، إيمرسون

خط الوسط: ريندرز، فوفانا، لوفتس تشيك،

خط الهجوم: لياو، موراتا، تشوكويزي

ويحتل ميلان المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا من أصل 36 فريقا في المجموعة الموحدة للمسابقة القارية برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

وتنقل مباراة ميلان وسرفينا زفيزدا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.