‏بلينكن يشدد على أهمية ضمان تأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميرها

عربي ودولي
بوابة الفجر

‏شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية ضمان تأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميرها.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

تفاصيل عرض الفتح السعودي تمهيدا للتعاقد مع جوزيه جوميز

عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

السبب الحقيقي وراء رغبة جوزيه جوميز في الرحيل عن تدريب الزمالك

وزير الإسكان يُوجه بتقديم مختلف التيسيرات في استقبال طلبات المواطنين للحجز بأكبر طرح للأراضي بـ20 مدينة جديدة