أكد الإعلامي محمد شبانة، ان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رصد مكافآت كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حالة الفوز بكأس التحدي.

مكافآت كبيرة للاعبي الاهلي حال الفوز بكأس التحدي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” الأهلي رصد مكافاة نصف مليون جنيه لكل لاعب في الفريق، في حالة الفوز بكأس التحدي المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر الجاري على ملعب 974".

وتابع شبانة:" محمود الخطيب، رئيس النادي، يسعي لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز في المبارة القادمة أمام الفائز من مواجهة " باتشوكا وبوتافوجو".

وأوضح شبانة:" الأهلي سيحصل على 2 مليون دولار، في حالة الفوز في المباراة القادمة ببطولة الإنتركونتيننتال".

