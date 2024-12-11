الخميس.. تامر حسني يحيي أحدث حفلاته الغنائية بالكويت

الفجر الفني
تامر حسني
تامر حسني

يستعد النجم تامر حسني لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، غدًا الخميس الموافق 12 ديسمبر، على مسرح أرينا بالكويت، ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أفضل أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

تامر حسني

 

أحدث أعمال تامر حسني الغنائية

 

يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.  

 

أحدث أعمال تامر حسني السينمائية

 

وينتظر تامر حسني عرض فيلم "ريستارت" في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك"، وينتمي الفيلم إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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