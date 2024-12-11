معركة تكسير العظام.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الكرة العالمية حول العالم، مباراة القمة التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025.

موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

يحل الفريق السماوي ضيفًا ثقيلًا على السيدة العجوز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: دانيلو لويز، فيديريكو جاتي، بيير كالولو، أندريا كامبياسو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، تيون كووبميينيرز

خط الهجوم: كونسيساو، دوشان فلاهوفيتش، تيموني وياه

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: نونيس، إيرلينج هالاند، سافيو.

يتساوى يوفنتوس ومانشستر سيتي في عدد النقاط بجدول الترتيب حيث يتملك كل فريق 8 نقاطـ، لكن فارق الأهداف لصالح الفريق الإنجليزي صاحب المركز السابع عشر بترتيب الدوري، على حساب البيانكونيري صاحب المركز التاسع عشر.

وتنقل مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.