تفاصيل عرض الفتح السعودي تمهيدا للتعاقد مع جوزيه جوميز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل العرض المغري الذي قدمه نادي الفتح السعودي للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

تفاصيل عرض الفتح السعودي التعاقد مع جوميز

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الفتح السعودي قدم عرض إلى جوزيه جوميز بمبلغ يصل إلى 250 ألف دولار شهريا على جوزيه جوميز لمدة موسم ونصف، والمدرب أبدى موافقته على هذا العرض".

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وأضاف:" البرتغالي جوزيه جوميز أبلغ إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم فورا بشكل مفاجئ، وذلك من خلال رسالة على تطبيق الواتساب يعتذر فيها عن الاستمرار مع الفارس الأبيض ".
 

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