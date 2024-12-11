محافظ أسيوط يقرر تشكيل لجنة لمراجعة اشتراطات الأمان بجميع المواقف بالمحافظة







قرر اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط تشكيل لجنة تضم في عضويتها سكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد للمحافظة ورئيس الإدارة المركزية للموادر المائية والري ووكيل وزارة الإسكان ومدير إدارة المواقف تكون مهمتها مراجعة كافة مواقف الأجرة على مستوى قرى ومراكز وأحياء المحافظة ومعاينة اشتراطات الحماية والأمان بها وإلغاء المواقف العشوائية الموجودة بجوار الترع والمجاري المائية وفي حال تعذر إلغاؤها يتم عمل سور وحواجز على حرم الترعة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين مرتادي هذه المواقف وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية والتأكيد على إلتزام السائقين بالمواقف القانونية التي تحددها إدارة المواقف بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وجاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ديروط رافقه خلالها المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندس أبوالعيون عرفات مدير عام ري أسيوط والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط

وحيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد الموقف العشوائي الذي تم إلغاؤه بطريق أسيوط/ديروط الزراعي ونقله إلى موقف أخر بمنطقة الدلجاوي بعد سقوط سيارة ميكروباص بالترعة بسبب إهمال السائق وركن السيارة بجوار الترعة مباشرة في مكان غير مصرح بها ولم يحرص على رفع فرامل اليد لتحقيق الثبات للسيارة مما أدى إلى سقوطها بالترعة والتقى المحافظ أهالي الضحايا وقدم خالص العزاء والمواساة لهم مؤكدًا تكثيف جهود البحث وتدعيم فريق الإنقاذ بعدد 5 لانشات وغواصيين لتمشيط الترعة بأكملها

وأكد المحافظ على إنه لن يدير ظهره للمشكلات والقضايا التي تهم المواطنين وإنه سيتم التصدي بكل حزم لمواقف السرفيس العشوائية لما تسببه من فوضى وعرقلة للحركة المرورية ومعاناة تؤرق المواطنين وتعطل مصالحهم في ظل احتلالها للميادين العامة والشوارع والطرق الرئيسية وبجوار الترع دون وجود أى إجراء حاسم لضمان تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق وأرواح المواطن مكلفًا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لإزالة أية مخالفات وعمل سور حديدي أو خرساني بطول الترعة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

وكما استكمل المحافظ جولته بتفقد الموقف القانوني لسيارات الأجرة المعروف بإسم موقف الغروب الكائن بشارع الدلجاوي القبلي أمام عزبة حنا وشدد على وقوف سيارات السرفيس والميكروباص في هذا الموقف وعدم السماح مرة أخرى بالوقوف على الطريق الرئيسي بجوار الترعة أو الوقوف في أماكن عشوائية والإلتزام بخطوط السير.

ووجه أبوالنصر بتكثيف الحملات على مواقف الأجرة والتصدي لأي أعمال مخالفة وعمل حصر بالمواقف العشوائية بالمحافظة وإلغائها وتصحيح الأوضاع، مشددًا على ضرورة مواصلة الحملات على المواقف لمتابعة اشتراطات الأمان والسلامة وتطوير منظومة مواقف سيارات الأجرة، في محاولة لتنظيم الخدمة وتطويرها بما يتواكب مع اتجاه الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة السلبيات والمخالفات التي تحول أى مكان منظم إلى حالة من الفوضى