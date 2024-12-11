استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية.. شهدت أسعار اللحوم استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، مع تباين بسيط بين اللحوم البلدي والمستوردة.

أبرز الأسعار في الأسواق:

استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

تراوح سعر كيلو اللحوم الضاني بين 450 و475 جنيهًا.

سجل كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 270 و300 جنيه.

وصلت أسعار الكبدة البلدي إلى ما بين 300 و350 جنيهًا.



أسعار اللحوم في منافذ البيع الوطنية:

لحم وش فخدة بسعر 300 جنيه للكيلو.

الموزة تُباع بـ 295 جنيهًا للكيلو.

عرق الفلتو سجل 350 جنيهًا.

اللحم البقري يُباع بـ 280 جنيهًا.

الكبدة الطازجة تراوحت بين 300 و350 جنيهًا.



منافذ وزارة الزراعة:

السجق بسعر 225 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الضأن بـ 350 جنيهًا للكيلو.

المفروم بـ 230 جنيهًا للكيلو.

اللحوم البلدي الطازجة تُباع بـ 280 جنيهًا.

الكبدة بـ 250 جنيهًا للكيلو.



استقرار الأسعار يخفف الضغوط على المستهلكين، مع استمرار التفاوت بين المنافذ المختلفة.