ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الاقتصاد
ارتفاع أسعار الدواجن
ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديس

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق والمحلات التجارية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الدواجن:

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الفراخ الأمهات البيضاء: وصل سعرها إلى 60 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البيضاء: تسعيرتها بلغت 76 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما تباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 86 و90 جنيهًا.

الفراخ الساسو: سجلت 81 جنيهًا للكيلو، ليصل سعرها إلى المستهلك بين 91 و95 جنيهًا.


أسعار الكتاكيت:

الكتكوت الأبيض (أهالي): 31 جنيهًا.

الكتكوت الأبيض (شركات): 32 جنيهًا.

الكتكوت الساسو: 19 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: 19 جنيهًا.

الكتكوت الرزي: 15 جنيهًا.


أسعار البيض:

طبق البيض الأبيض: من 145 إلى 155 جنيهًا حسب السوق.

طبق البيض الأحمر: يصل إلى المستهلك بسعر 150 جنيهًا.

طبق البيض البلدي: يُباع بين 130 و135 جنيهًا.


هذه الزيادة في الأسعار أثارت تساؤلات بين المواطنين حول تأثيرات السوق على السلع الأساسية.

الدواجن اسعار الدواجن سعر الدواجن اليوم سعر الدواجن الان

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الدقهلية

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في قنا

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

تفاصيل عرض الفتح السعودي تمهيدا للتعاقد مع جوزيه جوميز

عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

السبب الحقيقي وراء رغبة جوزيه جوميز في الرحيل عن تدريب الزمالك

وزير الإسكان يُوجه بتقديم مختلف التيسيرات في استقبال طلبات المواطنين للحجز بأكبر طرح للأراضي بـ20 مدينة جديدة