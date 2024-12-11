ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق والمحلات التجارية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الدواجن:

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الفراخ الأمهات البيضاء: وصل سعرها إلى 60 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البيضاء: تسعيرتها بلغت 76 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما تباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 86 و90 جنيهًا.

الفراخ الساسو: سجلت 81 جنيهًا للكيلو، ليصل سعرها إلى المستهلك بين 91 و95 جنيهًا.



أسعار الكتاكيت:

الكتكوت الأبيض (أهالي): 31 جنيهًا.

الكتكوت الأبيض (شركات): 32 جنيهًا.

الكتكوت الساسو: 19 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: 19 جنيهًا.

الكتكوت الرزي: 15 جنيهًا.



أسعار البيض:

طبق البيض الأبيض: من 145 إلى 155 جنيهًا حسب السوق.

طبق البيض الأحمر: يصل إلى المستهلك بسعر 150 جنيهًا.

طبق البيض البلدي: يُباع بين 130 و135 جنيهًا.



هذه الزيادة في الأسعار أثارت تساؤلات بين المواطنين حول تأثيرات السوق على السلع الأساسية.