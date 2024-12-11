محافظ أسيوط يتفقد ورش مدرسة الثانوية الميكانيكية بحى غرب

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 

 


تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية بحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة سير العملية التعليمية والتدريب على الاعمال الحرفية داخل أقسام وورش المدرسة ومدى استغلال الإمكانات المتاحة من معدات وأجهزة لتدريب الطلاب على الحرف والمهن المختلفة وصقل مواهبهم؛ وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على القطاعات الخدمية المختلفة والتي من بينها المدارس والمنشآت التعليمية بالمراكز والأحياء للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

ورافقه خلال الجولة عيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومجدي ميلاد مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد حمودة مدير المدرسة

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام وورش مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية وتابع خلالها التدريب العملي للطلاب بأقسام النجارة وشاهد الطلاب أثناء تشغيل الماكينات وتصنيع الأخشاب وعمل الحليات الخشبية كما تفقد قسم السيارات  وقسم شبكات المياة والأعمال الصحية وقسم أعمال الخرسانة وسباكة المعادن والتشكيل واللحام وغيرها، وشاهد كيفية عمل بعض المعدات وماكينات التصنيع موجهًا بضرورة تعظيم الإستفادة من كميات الحديد والأخشاب غير المستغلة بالحملات الميكانيكية عن طريق إعادة تصنيعها  وتدويرها في أعمال برجولات وكراسي ومظلات وأسوار حديدية وصناديق للقمامة تستخدم في أعمال تطوير وتجميل مراكز وأحياء المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لربط التعليم الفني بسوق العمل والتدريب من أجل التوظيف وخلق جيل من الشباب قادر على العمل في مختلف القطاعات موجهًا بتقسيم طلاب كل قسم من أقسام المدرسة إلى مجموعات ليتم تسليمهم كمية من الرواكد الموجودة والعمل على إعادة تدويرها وتصنيع منتجات منها لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لدينا واستغلالها الإستغلال الأمثل على أن يتم تنظيم معرض بالمنتجات التي يتم تصنيعها من تلك الرواكد وتكريم أفضل المجموعات والمعلمين مشيرًا إلى إهتمام المحافظة بالمشاريع الإنتاجية التي تسهم في تعظيم الموارد وتساهم في خلق فرص عمل وتدريب الطلاب وهو ما ينعكس إيجابيًا على تحقيق خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030

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