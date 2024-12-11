أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاربعاء 11-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،415 جنيه نصف جرام 2،725 جنيه 1 جرام 4،980 جنيه 2.5 جرام 12،408 جنيه 5 جرام 24،255 جنيه 10 جرام 48،495 جنيه 20 جرام 96،865 جنيه نصف اونصة 76،675 جنيه اونصة 151،335 جنيه 50 جرام 240،505 جنيه 100 جرام 481،010 جنيه ربع كيلو 1،195،635 جنيه نصف كيلو 2،390،730 جنيه كيلو 4،779،225 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب