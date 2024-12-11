أسعار الحديد اليوم الأربعاء 11-12-2024 في أسواق محافظة قنا

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 

شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

 

وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الاربعاء، في مراكز محافظة قنا.

المنتجالأسعار
حديد عز38،800 جنيه
حديد بشاى38،600 جنيه
حديد العتال38،000 جنيه
حديد المعادى36،500 جنيه
حديد الكومى36،500 جنيه
حديد المراكبى36،400 جنيه
حديد عطيه37،000 جنيه
حديد العشري35،800 جنيه
حديد الجيوشي39،000 جنيه
حديد مصر ستيل37،000 جنيه
حديد بيانكو34،500 جنيه
حديد المصريين38،500 جنيه
حديد سرحان35،700 جنيه

حجم الطلب في السوق

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.

أسعار الحديد اليوم الاربعاء 11 علامات الحمل 2024 في أسواق محافظة قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الحديد قنا حديد قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 11-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار طبق البيض اليوم الاربعاء 11-12-2024 في قنا

حالة الطقس اليوم الاربعاء 11-12-2024 في محافظة قنا

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 11-12-2024 في محافظة قنا         

ختام فعاليات 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة بقنا

لمشاركته بماكيت مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية..تكريم طالب بنجع حمادي لفوزه بمسابقة " مصر فى عيون أطفالها "

لهذا السبب..محافظ قنا يستقبل وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني

تعليم قنا: تكريم المتميزين في مسابقات توجيه عام المكتبات

الأكثر قراءة

عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

مارسيل كولر يحسم موقف ديانج وعبد القادر من العودة إلى الأهلي

عاجل.. "المقاولون العرب" توقع بروتوكول اتفاق لدراسة الطريق الاستراتيجي "تشاد-ليبيا-مصر''

المنتخب القطري يعلن إقالة ماركيز لوبيز وتعيين لويس غارسيا

فليك يتوقع عرضًا شيقًا من برشلونة أمام دورتموند

عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت