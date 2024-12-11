ليس ياسر إبراهيم.. الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

الفجر الرياضي
الشناوي
الشناوي

حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد جلسة عقدها مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي.

الأهلي ينجح في تجديد عقد الشناوي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي حسمت ملف تجديد عقد الحارس الدولي محمد الشناوي قائد الفريق".

وأضاف:" محمد رمضان عقد جلسة مع محمد الشناوي، وتم حسم ملف تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين وسيحصل على 45 مليون جنيه مصري في الموسم، مع رفع بند أحقية المشاركة، وذلك يعني أنه حتى إذا لم يشارك الحارس في جميع المباريات خلال الموسمين سيحصل على راتبه بالكامل".

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وأوضح كريم رمزي:" محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أكد للاعب محمد الشناوي أنه من المقرر أن يكون هناك مرونة في مركز حراسة المرمى، بينه وبين مصطفى شوبير، الذي قد يشارك في بعض المباريات عقب تعافيه من الإصابة ".

ثم أتم:" من المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي، عقب العودة من قطر، وسيكون هناك جلسة جديدة بينه وبين محمد رمضان، لوضع الرتوش الأخيرة ".
 

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